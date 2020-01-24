Рассекреченные документы ЦРУ о Бандере оказались переводом «Социалистического вестника» меньшевиков

В числе обнародованных накануне разведданных, собранных ЦРУ об Организации украинских националистов (ОУН*, запрещена в РФ) и ее лидере Степане Бандере, оказались выдержки из журнала «Социалистический вестник», издававшегося заграничной делегацией Российской социал-демократической рабочей партии (меньшевики).

В документе, опубликованном на сайте ЦРУ, в графе источник указано – «Социалистический вестник», №6-4, 1951.

Автор публикации задается вопросом о том, как выглядела бандеровская «возрожденная Украина», и признается, что для этого «беспородного государства» сложно найти адекватное определение. В статье говорится, что тоталитарные государства не лишены «элементов права и порядка», однако все это отсутствовало в «царстве Стецько и Бандеры» (Ярослав Стецько – активный член ОУН*, первый заместитель Бандеры).

В статье говорится о «полнейшем беззаконии», «самых диких и порочных бесчинствах» по отношению к населению Украины и национальным меньшинствам. Для принуждения инакомыслящих «подчиняться лидерам» использовался «необузданный террор». «Тысячи людей были убиты без суда, без следствия и часто без какой-либо видимой причины», – приводятся выдержки из статьи.

В документе сказано, что в первые дни правления «террор» был направлен против организации А. Мельника. «Затем настал черед всех противников Бандеры среди украинского населения в целом», – писал журнал.

Кровавым гонениям подвергались национальные меньшинства на Западной Украине, поляки и евреи, говорилось в статье. «В ходе одной-единственной операции на границе Карпатской Украины» были уничтожены более 10 тыс. евреев. Указано, что из района, оккупированного Венгрией, евреев изгнали венгерские жандармы, а на границе «их принимали «особые» элементы бандеровской милиции, которые гнали их в неизвестные части, уничтожая всех до единого». В статье также указано, что все это происходило с «согласия Гитлера».

Бандера «с большим рвением приступил к выполнению поручений Гитлера под руководством человека, который был одновременно одним из главных директоров разведки Гитлера». «Всего за пять недель существования «государства» Бандеры было уничтожено более 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков», – говорится в статье.

В заключение автор статьи добавляет, что «рассказ о «мимолетном празднике» Бандеры, который его последователи пытаются представить как славную и героическую страницу в истории украинского освободительного движения», «было бы лучше, особенно сторонникам свободной Украины, стереть из истории». «Этот фашистский эпизод, который не принес Украине ничего, кроме позора и страданий», – пишет «Социалистический вестник».

Журнал «Социалистический вестник» издавался заграничной делегацией Российской социал-демократической рабочей партии (меньшевики) в 1921-1965 годах. Выходил в Берлине, Париже и Нью-Йорке. Всего вышло 784 номера. Характерной чертой эмигрантского журнала была хорошо налаженная связь редакции с корреспондентами в России, в основном меньшевиками.

Напомним, ЦРУ опубликовало более 13 млн страниц архивных документов, среди которых 300 посвящены лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере. «Рассекречено в соответствии с Законом о разоблачении нацистских военных преступников», – гласит подпись под документом.

Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва неоднократно говорила, что героем современной Украины является «профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД