Захарова отреагировала на публикацию докладов ЦРУ о Бандере

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала рассекреченные архивные документы американской разведки о Степане Бандере. Москва неоднократно говорила, что героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, подчеркнула она.

«Героем современный Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник. Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное!» – написала она в Facebook.

«Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?» – задалась вопросом Захарова.

Напомним, ЦРУ опубликовало более 13 млн страниц архивных документов, среди которых 300 посвящены лидеру Организации украинских националистов (ОУН*) Степану Бандере. В частности, в документах Бандеру называют «фашистом и профессиональным агентом Гитлера». Под документом стоит подпись: «Рассекречено в соответствии с Законом о разоблачении нацистских военных преступников».

Кроме того, в рассекреченных документах описаны преступления на оккупированной фашистами территории. «Всего за пять недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков», – говорится в публикации.

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