В ЦРУ рассекретили доклады об «агенте Гитлера» Бандере

ЦРУ опубликовало более 13 млн страниц архивных документов, среди которых 300 посвящены лидеру Организации украинских националистов (ОУН*) Степану Бандере, пишут СМИ.

Документы были рассекречены 15 лет назад, но попали в общий доступ только сейчас, передает «Звезда».

Среди бумаг имеется 4-страничный доклад американской разведки, который датирован 1951 годом, он называется «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году».

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», – говорится в документе.

Под документом есть подпись «Рассекречено в соответствии с законом о разоблачении нацистских военных преступников».

В нем описываются преступления на территории, оккупированной фашистами.

«10 тысяч евреев было уничтожено в ходе всего одной операции на границе с Закарпатской Украиной. Венгерские жандармы перевезли их с территории, оккупированной Венгрией и Германией. На границе их передали представителям вооруженных отрядов Бандеры, которые вывезли их в неизвестном направлении... Всего за 5 недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков», – отмечается в докладе.

Напомним, украинские националисты 1 января провели в Киеве факельное шествие в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. После чего послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион выразили беспокойство чествованием на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН*-УПА*).