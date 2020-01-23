Путин обновил состав кадрового резерва

Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента: добавлены 18 человек, всего стало 138, сообщает Кремль.

В состав вошли 18 человек, большинство из которых – представители органы государственной власти в регионах. «Кандидаты прошли личностно-профессиональную диагностику и оценку управленческих качеств», – передает ТАСС сообщение Кремля.

Сейчас в составе резерва 138 человек, из которых 48% – представители региональных органов госвласти, 37% – представители федеральных органов госвласти, 12% – представители бизнес- сообщества, научные и общественные деятели, а еще 3% – представители органов местного самоуправления.

Участники резерва в течение года проходят подготовку по развитию профессиональной и управленческой компетентности, а самые эффективные из них получают «повышения в должности».

В 2019 году из президентского резерва были назначены главы Астраханской и Челябинской областей, а также города Севастополя. На должность министра науки и высшего образования в этом году из президентского резерва назначен Валерий Фальков, произошли также два назначения в новой структуре аппарата правительства.

Ранее политолог Марат Баширов в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил кадровую политику Путина, назвав ее осмысленной, чего «долгое время в России не существовало».