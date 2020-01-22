Политолог рассказал о кадровой стратегии Путина

«Президент продолжает выстраивание новой осмысленной кадровой политики. В России ее долгое время не существовало. И «школа губернаторов», как мы видим по обновленному составу кабинета министров, стала важным элементом этой политики», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, рассуждая о кадровых назначениях в российском правительстве.

«Из нового состава правительства, назначенного во вторник, 4 человека имеют непосредственное отношение к программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы Высшей школы государственного управления (ВШГУ), которую в народе называют «школой губернаторов». Два человека уже завершили программу подготовки – это Максим Решетников и Валерий Фальков, а двое, Антон Котяков и Михаил Мурашко, проходят ее в настоящий момент», – отметил Баширов.

Такое совпадение не случайно, продолжил собеседник. По его словам, это осмысленная политика президента Путина, который давно начал заниматься решением проблемы дефицита кадров. И в схеме этой политики «школа губернаторов» является очень важным звеном.

«Тут еще надо вспомнить, что новый глава правительства Михаил Мишустин преподает в «школе губернаторов», начиная с самого первого набора. Более того, в бытность главой ФНС он внедрил в своем ведомстве аналогичный этим курсам принцип», – напомнил эксперт.

Потому когда Мишустину попались на глаза четыре участника программы ВШГУ – для него стало вполне логичным решением предложить их в качестве кандидатов в состав обновленного правительства, констатировал политолог.

«Если люди прошли сито отбора, а тем более закончили «школу губернаторов» – это является гарантией, что они по управленческому духу очень схожи. И что они с большей вероятностью вольются в команду и будут понимать, что и как нужно делать для достижения общий целей», – сказал Баширов.

«Конечно, у президента более широкий список критериев отбора. По процедуре – премьер идет и предлагает кандидатов в министры президенту. Глава государства откликается – или соглашается, или сомневается, или отвергает. И когда в «объективке» написано, что человек прошел «школу губернаторов» – это и для президента сигнал о том, что выстроенная им система работает», – пояснил эксперт.

«Еще раз подчеркну, все это – конструкция новой кадровой политики. У нас долгое время ее, кстати сказать, не было. В таком осмысленном формате ее начали восстанавливать буквально года три назад. Когда это уже приняло вид дополнительного образования, – акцентировал Баширов. – На 2011 год в федеральных органах власти людей, которые имели бы образование по квалификации государственного муниципального управления, было всего 12% в каждом министерстве. Отсюда и родилась идея, что нужно выстраивать новую кадровую политику. Именно это администрация президента и делает на системном уровне», – заключил Баширов.

Напомним, программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

За три потока программы из выпускников программы был назначен генпрокурор, 5 выпускников стали федеральными министрами, 23 – избраны главами регионов России, еще три – работают временно исполняющими обязанности губернаторов.

27 выпускников и слушателей программы занимают или занимали должности заместителей федеральных министров. Из них 13 человек (среди них один 1-й зампред Военно-промышленной комиссии) были назначены в процессе обучения на должность федерального замминистра.

Ранее был опубликован состав нового правительства России под председательством премьера Михаила Мишустина. У него будет девять замов и один первый заместитель.