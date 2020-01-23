Иссахар отказалась просить Путина о помиловании

Осужденная в России израильтянка Наама Иссахар не стала подавать президенту Владимиру Путину самостоятельное прошение о помиловании, считая, что достаточно обращения ее матери и властей Израиля, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Она не написала обращение о помиловании, считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно», – передает ее слова «Интерфакс».

Москалькова добавила, что слова Путина, сказанные в Израиле, можно расценивать как надежду на разрешение ситуации с Иссахар. Омбудсмен добавила, что по поводу условий содержания и оказания медпомощи у израильтянки нет претензий, напротив, она поблагодарила за «повышенное внимание и со стороны сотрудников ФСИН и со стороны тех женщин, с которыми она находится в камере».

«Она просила передать маме, что она видела ее встречу с президентом России. Никаких конкретных просьб по поводу условий ее содержания не было. Она сожалеет, что попала в эту ситуацию и очень хочет на родину. Человек она неординарный, участвовала в боевых действиях», – сказала Москалькова.

В четверг СМИ сообщили, что решение о помиловании Наамы Иссахар якобы уже принято и ведутся переговоры об обмене ее помилования на право собственности на Александровское подворье.

Ранее Наама Иссахар призналась, что до сих пор не верит, что ее освободят.

Российский лидер, который находится с визитом в Израиле, провел в четверг встречу с матерью осужденной израильтянки, отметил, что «Наама из очень хорошей, порядочной семьи», и заверил, что «все будет хорошо».