Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме

Власти Израиля распорядились о передаче России прав на Александровское подворье в Иерусалиме, сообщает израильская газета «Маарив» со ссылкой на документ Управления регистрации прав на недвижимость и земельную собственность.

Передача прав состоялась еще 30 декабря 2019 года. Эту информацию подтвердил высокопоставленный источник в Иерусалиме, пишет «Коммерсант».

Александровское подворье – единственный русский объект, который находится в черте иерусалимского Старого города, в нескольких десятков метров от места распятия, погребения и воскрешения Христа. Здание было приобретено Россией еще в XIX веке. В последнее время святыня контролировалась зарубежной структурой, которая именует себя историческим Императорским православным палестинским обществом и позиционирует в качестве наследницы дореволюционной ИППО.

В 2015 году теперь уже бывший премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оформить юридически все права России на Александровское подворье, а также церковь святого Александра Невского в Иерусалиме.

Во вторник СМИ сообщили, что Россия Израиль ведут переговоры об обмене помилования осужденной израильтянки Наамы Иссахар на право собственности на Александровское подворье. Сообщалось, что согласованы почти все основные вопросы возможного помилования.

В четверг, 23 января, состоится первый за восемь лет визит президента России Владимира Путина в Израиль.

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