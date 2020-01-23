МИД дал россиянам рекомендацию в связи с китайским вирусом

МИД России порекомендовал россиянам, планирующим поездку в затронутые новым коронавирусом регионы, учитывать ситуацию.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Власти КНР закрыли выезд из города Ухань, а также изолировали город Хуанган. Первые случаи заражения коронавирусом установлены в Синьцзяне и провинции Шэньси.

Российское посольство в Пекине призывает россиян, находящихся в Китае, соблюдать меры предосторожности и в случае необходимости обращаться за помощью в дипмиссию.

Случаи заболевания выявили в Гонконге, Макао и на Тайване, в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде. По всей границе России усилен санитарно-карантинный контроль.