Россиянка рассказала об остановке в Шанхае на фоне нового короновируса

Корреспондент «Ридуса» Эрика Говорунова, которая в данный момент находится в Шанхае на курсах китайского языка, рассказала об остановке в городе, сложившейся в связи с распространением нового короновируса.

Говорунова рассказала «Ридусу», что студенты Шанхайского университета последние два-три дня стараются никуда не выходить.

«Буквально до магазина и обратно. Но на это еще и дождливая погода влияет. Ситуация в целом спокойная: город живет в обычном режиме, предновогодняя суета, так как скоро у них Новый год. В супермаркетах много народа, китайцы спокойно закупаются перед праздниками, везде очереди. В кафе, в салонах красоты – везде куча народа. Я разговаривала с местными, у них никакой паники нет, они относятся к этому как мы в период гриппа. Типа да, грипп, опасно, но что поделать», – рассказала она.

По ее словам, два дня назад в магазинах, аптеках, на торговой площадке Таобао (аналог AliExpress) закончились маски. «Вообще, китайцы и без этого носят маски из-за смога. Если три недели назад из 10 китайцев два (особенно девушки) были в масках, то сейчас на улице встретить китайца без маски – редкость. Цены на маски, кстати, не подняли, хотя я думала, что из-за такого ажиотажа цены будут космос. Как было 100 рублей за 10 масок, так и осталось. Только появились объявления, что в связи с большим спросом маски продаются по пачке в одни руки», – добавила Говорунова.

Она также рассказала о мерах безопасности, которые рекомендовали студентам в университете и местные СМИ. «В зоне риска в основном пенсионеры с сопутствующими заболеваниями, типа онкология и т. д. То есть уже со сниженным иммунитетом. По телевизору в новостях говорят, что носите маски, мойте руки, покупайте продукты только в проверенных магазинах и не ешьте диких животных – змей, дикобразов, ежей, так как мясо может быть заражено. Наш преподаватель сказала, что лучше вообще не есть сейчас мясо, не бывать в местах с большим скоплением людей», – отметила корреспондент.

Также, по ее словам, «по новостям говорили, что все праздники будут открыты пункты медпомощи, если вдруг чувствуете температуру или кашель-боль в горле, то вас там примут без очереди». «В аэропорт нужно пораньше приезжать. Там у всех будут измерять температуру бесконтактным термометром. Если выше 37 – то допосмотр медиков. Если есть какие-то признаки даже простуды, горло красное или кашель, то на рейс не допускают. Короче, по заявлению местных СМИ – если ты болен, то из страны тебя не выпустят», – добавила она.

Тем временем в Twitter появилось видео, на котором запечатлена драка жителей города Ухань в местном супермаркете за еду.

Въезд и выезд из города, в котором проживают около 12 млн человек, ограничили 21 января из-за опасений распространения заболевания. В Ухане остановился общественный транспорт, в том числе железные дороги. По состоянию 23 января все рейсы из города отменены. Полеты в Ухань также почти полностью остановлены, пишет «Би-би-си».

На фоне блокады жители города начали сметать продукты с полок магазинов, опасаясь нехватки еды. Это подстегнуло цены на товары, жалуются местные жители в социальных сетях.

Тем временем число инфицированных пневмонией нового типа в Китае возросло до 633 человек, умерли 17 человек. Случаи заболевания выявили также в Гонконге, Макао и на Тайване, в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде. В Санкт-Петербурге госпитализирован третий человек с подозрением на новый коронавирус. По всей границе России усилен санитарно-карантинный контроль.

Китайские ученые предположили, что новый тип коронавируса человек мог получить от ядовитой змеи.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что известно о новом вирусе.