По делу о гибели людей в пермском отеле задержан пожарный инспектор

В рамках расследования дела о гибели пяти человек в пермском мини-отеле «Карамель» задержан сотрудник регионального главка МЧС, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Территориальным подразделением ГУМЧС по Пермскому краю еще в феврале 2019 года были выявлены нарушения, исключающие работу мини-отеля «Карамель». Однако мер, направленных на приостановление незаконного оказания гостиничных услуг, принято не было», – приводит слова Петренко РИА «Новости».

Также возбуждено еще одно уголовное дело о халатности, в рамках которого задержан пожарный инспектор Разиф Исмакаев.

Напомним, в ночь на понедельник в пермском мини-отеле «Карамель» произошел прорыв трубопровода с горячей водой, в результате чего погибли пять человек, в том числе один ребенок, еще три человека с ожогами госпитализированы. Пострадали двое спасателей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России.