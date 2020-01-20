Дело о прорыве трубы в пермском отеле передано в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело по факту гибели пяти человек при прорыве трубопровода с горячей водой в мини-отеле в Перми, сообщили в пресс-службе СКР.

«Председатель Следственного комитета России дал указание передать уголовное дело о гибели людей в результате прорыва трубопровода с горячей водой для наиболее полного и оперативного расследования в центральный аппарат ведомства», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Подчеркивается, что в оказания практической помощи, а также сбора и фиксации доказательств в Пермь направлены наиболее опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета.

Напомним, в ночь на понедельник в пермском мини-отеле «Карамель», расположенном в цокольном этаже жилого дома, произошел прорыв трубопровода с горячей водой. Помещение было затоплено, в результате погибли пять человек, еще трое человек с ожогами госпитализированы.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальная санкция статьи – лишение свободы на 10 лет.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ожогового центра ГКБ им. Гринберга, трое пострадавших при прорыве трубы находятся в состоянии средней степени тяжести и тяжелом.

В пресс-службе губернатора Пермского края уточнили, что двое пострадавших получили ожоги первой-второй степени тяжести, еще один человек – второй-третьей степени.

Источник РИА «Новости» сообщил, что прорвавшаяся труба отопления эксплуатировалась с 1962 года, ее не заменяли, только ремонтировали. При этом прорывы случались уже неоднократно, сообщил он.