В одном из отелей Перми из-за прорыва трубы погибли четыре человека

Четыре человека погибли в отеле в Перми после прорыва трубы отопления, еще трое госпитализированы с ожогами, сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.

«Четыре погибших», – цитирует сотрудника пресс-службы губернатора края ТАСС.

По информации властей, прорыв произошел в отеле «Карамель» в Индустриальном районе Перми. На место происшествия выехал губернатор Пермского края Максим Решетников. На месте находятся экстренные службы, дежурит семь бригад скорой помощи.

Напомним, в апреле прошлого года из-за прорыва трубопровода с горячей водой в Петербурге погибла женщина.