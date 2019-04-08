Женщина погибла из-за прорыва трубопровода в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел прорыв трубопровода с горячей водой, в результате чего погибла женщина, а ее сын получил ожоги.

«Следственными органами СК по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – сообщает пресс-служба СК по Санкт-Петербургу.

По информации следствия, в понедельник утром струей кипятка из лопнувшей трубы выбило окно на первом этаже. Местная жительница, 1955 года рождения, которая находилась в этот момент в квартире, погибла на месте происшествия от термических ожогов. Также получил ожоги ее сын.

Очевидцы рассказали подробности трагедии, передает РЕН-ТВ.

«Погибла соседка в кипятке. Она не смогла вылезти, поскольку на окнах были решетки. Соседи стали через меня, через первый этаж выпрыгивать в окна», – рассказала соседка погибшей.

По ее словам, это не первый подобный случай. Такая же трагедия случилась в прошлом году.

По данным Минэнерго, всего было нарушено теплоснабжение 137 домов с населением более 22,8 тыс. человек. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

В сентябре прошлого года в расположенном в подвале кафе в Санкт-Петербурге прорвало трубу, в результате два человека обварились кипятком и погибли.