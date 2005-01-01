В центре Петербурга два человека насмерть обварились кипятком

В расположенном в подвале кафе в Санкт-Петербурге прорвало трубу, в результате два человека обварились кипятком и погибли.

«Около 3.30 мск на Измайловском проспекте, 20 на внутриквартальном трубопроводе произошел дефект, в результате чего затопило подвал дома, где находится кафе. Все посетители и сотрудники кафе покинули заведение, но двое молодых людей решили, что оставили там свои вещи и вернулись за ними. В результате они погибли», – цитирует РИА «Новости» представителя компании «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Он также отметил, что два припаркованных рядом автомобиля провалились в образовавшуюся яму с горячей водой.

К месту происшествия прибыли аварийно-спасательные бригады «Теплосети», проводятся «работы по локализации дефекта».

Трубу прорвало во дворе возле дома, в котором расположено антикафе «Типичный Питер», сообщает «Рен-ТВ». Погибшие – 20-летние Андрей Мочинкин и Максим Шестров.

С начала отопительного сезона в Петербурге случилось сразу две коммунальные аварии. Рано утром в четверг трубу прорвало у дома на улице Будапештской, кипяток залил проезжую часть. Через несколько часов кипяток из прорванной трубы затопил набережную Обводного канала, сообщает «Фонтанка».