Активистка ОНФ: Путин одобрил идею создать на «Госуслугах» социальные калькуляторы

Президент поддержал идею создать на «Госуслугах» семейные личные кабинеты с онлайн-калькулятором, благодаря которому люди могли бы видеть, какими возможностями господдержки они вправе воспользоваться. Об этом сообщила газете ВЗГЛЯД активист ОНФ Юлия Зимова. Ранее она приняла участие во встрече Путина с общественностью в Липецкой области.

«В целом на встрече с президентом много говорилось об информационной доступности – в частности, об информировании граждан через сайт «Госуслуги» о льготах. В Москве в многофункциональных центрах уже оказывают такие услуги семьям. На наш взгляд, тиражирование этой практики в других регионах – это очень важно», – сказала Юлия Зимова, первый зампред комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства, активистка Общероссийского народного фронта (ОНФ). Одновременно Зимова возглавляет межрегиональную общественную организацию «Наши дети».

«Мы очень хотим сделать этот сервис (социальный калькулятор) интерактивным, чтобы люди получали напоминания, например, о возможности оформить налоговый вычет, бесплатно припарковать машину и так далее. Президент ответил, что поручение на эту тему – уже в правительстве», – пояснила активистка ОНФ. Она выразила надежду на то, что скоро инициатива будет реализована.

По словам активистки ОНФ, президенту также очень понравилась следующая идея: когда социальный калькулятор заработает на «Госуслугах», активисты Народного фронта смогут встраивать туда «модуль НКО», чтобы было понятно – в какие общественные организации человек может обратиться по тому или иному вопросу.

«Сейчас у нас уже работает приложение «ОНФ-помощь». В нем представлены некоммерческие организации, которые готовы оказывать реальную поддержку людям. Мы бы хотели, чтобы эта информация также в полной мере была отображена на портале «Госуслуги», – заключила Зимова.

«Кроме того, хороший вопрос на встрече президенту задала глава комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства, известная певица Диана Гурцкая. Она спросила: когда именно будут введены выплаты, о которых шла речь в послании. Глава государства ответил, что ориентировочно к лету это будет возможно», – рассказала член ОП. «Президент пояснил: все люди, которые до 31 декабря подадут заявки на оформление выплат, получат их за весь текущий год. Речь идет о выплатах на детей от трех до семи лет и о материнском капитале», – заключила Зимова.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в среду прибыл в Липецкую область с целью проверить, как реализуется его послание Федеральному собранию, и остался доволен. На встрече с представителями общественности Путин призвал региональные общественные палаты контролировать процесс расходования средств на реализацию мер, перечисленных в послании. Об этом он сказал после того, как представительница ОП Липецкой области упомянула об одном из предложений послания – организации горячего питания в школах. Путин отметил, что с 1 сентября это указание должно реализовываться почти во всех регионах, где такого питания еще нет.

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