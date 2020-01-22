Путин оценил реализацию мер из послания в Липецкой области

Президент Владимир Путин в Липецкой области решил проверить, как реализуется его послание Федеральному Собранию, и остался доволен.

В Усманском районе Липецкой области Путин посетил ряд социальных объектов, в том числе детскую школу искусств Усмани. На выходе из ДШИ Путина ждали жители города, передает РИА «Новости».

Путин направился к людям и сообщил, что хотел посмотреть, как реализуется его послание.

«То, что я говорил в послании, – хотели посмотреть, как у вас это организуется и делается. Делается хорошо», – сказал Путин.

Он позитивно оценил новую детскую поликлинику и ДШИ.

«Посмотрите, какая поликлиника детская хорошая, школа искусств, улицы прибраны», – сказал президент. Жители города благодарили Путина, отметив, что он «сдержал слово».

«Я стараюсь держать слово», – ответил Путин.

После общения с горожанами Путин отправился на встречу с общественностью Липецкой области, однако жители снова стали звать его. Президент вернулся и поблагодарил их за поддержку.

«У вас есть, на что посмотреть. Мы как раз приехали, чтобы посмотреть, как у вас делается то, что хотим сделать в других регионах. Здесь есть, конечно, над чем работать. Сейчас с губернатором идем, и он говорит: «Сейчас будут жаловаться». Я говорю: «Да не будут», – заметил Путин со смехом.

На встрече с представителями общественности Путин призвал региональные общественные палаты контролировать процесс расходования средств на реализацию мер из послания Федеральному собранию. Об этом он сказал после того, как представительница ОП Липецкой области упомянула об одном из предложений послания – организации горячего питания в школах.

Путин отметил, что с 1 сентября намечено начало исполнения этого положения почти во всех регионах, где такого питания еще нет.

«Где есть – нужно просто поддержать и развивать дальше. А где этого нет, с 1 сентября это должно заработать максимально возможно. И нужно подготовить дополнительную нормативную базу. Такие указания, безусловно, будут даны и правительству, и на местах нашим коллегам», – заверил президент.

«Я вас прошу и хочу, чтобы меня услышали в других регионах страны: общественные региональные палаты, безусловно, должны подключиться к контролю за тем, что будет происходить в регионах. Потому что деньги мы все-таки выделяем большие, нужно, чтобы они были истрачены с умом», – заключил Путин.

Также президент положительно оценил напоминания в электронных сервисах о льготах для многодетных, о которых ему рассказала активистка ОНФ Юлия Зимова. По ее словам, при оплате парковки в Москве она в личном кабинете видит уведомление, что при появлении в ее семье еще одного ребенка парковка будет для нее бесплатной.

«Молодцы, первый раз о таком слышу», – сказал Путин.

Ранее глава государства призвал не затягивать реализацию послания Федеральному Собранию, значительную часть которого он посвятил социальным вопросам.

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