Путин потребовал не затягивать реализацию послания

Президент Владимир Путин заявил, что при реализации послания Федеральному собранию нельзя растягивать время.

«Я исходил из того, что на организацию всей этой работы нужно определенное время. Но я с вами полностью согласен: нельзя его бесконечно растягивать, оно не должно быть резиновым», – сказал Путин на встрече с представителями общественности Липецкой области, говоря о процессе финансирования и реализации изложенных в послании мер.

Так, глава государства уточнил, что нормативные акты по материнскому капиталу, в том числе на первого ребенка, должны быть разработаны за несколько месяцев, передает РИА «Новости».

«Правительство должно разработать соответствующую нормативную базу, ну, в течение нескольких месяцев. Вот Татьяна Алексеевна обещает уже в марте это сделать. Некоторые вещи должны быть сделаны к июлю, но, как я уже говорил, выплаты пойдут с первого января. То есть, будут начисляться с первого января», – сказал президент.

Путин также добавил, что средства, предусмотренные для выплат пособий на первого ребенка, перечисляются из федерального бюджета в регионы своевременно, но сбои могут быть на региональном уровне.

Во вторник премьер Михаил Мишустин озвучил цели нового кабинета министров. В числе приоритетов он назвал рост экономики, демографию и здравоохранение. Премьер поручил новому правительству оперативно заняться внесением поправок в бюджет для исполнения послания президента.

Напомним, Путин значительную часть своего послания Федеральному собранию посвятил социальным вопросам. Президент подчеркнул, что сохранение населения и поддержка семей должны стать центральной задачей власти, на это придется направить все усилия, чтобы обеспечить будущее страны. Среди мер социальной поддержки россиян Путин назвал продление программы и увеличение размеров материнского капитала, реализацию социальных контрактов, повышение оплаты труда учителей, увеличение количества бюджетных мест в вузах.