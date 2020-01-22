Путин решил обсудить с губернаторами ситуацию с якобы задержками выплат пособий семьям

Президент России Владимир Путин намерен обсудить с губернаторами ситуацию с якобы задержками выплат пособий семьям с детьми, нуждающимся в поддержки.

«Я, честно говоря, не знаю ни одного примера задержки перечисления денег из-за Минфина из федерального бюджета. По-моему, такого нет. У нас практически идет без задержек, во всяком случае такие социальные выплаты. Они вперед даже перечисляют деньги. Это просто сбой на региональном уровне», – передает РИА «Новости» слова Путина на встрече с представителями общественности.

Президент России отметил, что за эти вопросом надо смотреть.

«Безусловно, на встречах с коллегами, с губернаторами, обязательно буду об том говорить», – заявил Путин.

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