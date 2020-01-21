Мишустин назвал цели нового правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин озвучил цели нового кабинета министров. В числе приоритетов он назвал рост экономики, демографию и здравоохранение.

Мишустин поручил новому правительству оперативно заняться внесением поправок в бюджет для исполнения послания президента.

«В ближайшее время нам необходимо внести поправки в бюджет, которые касаются всех социальных выплат, о которых говорил президент в послании. Я прошу этим заняться незамедлительно. Люди должны получить быстро свои деньги, средства, которые им причитаются в соответствии с теми положениями послания, которые были озвучены», – сказал он, сообщает ТАСС.

Он заявил, что правительство должно добиться повышения темпов роста экономики. В числе приоритетов Мишустин выделил демографию, поддержку семей с детьми, здравоохранение.

Мишустин поручил правительству максимально быстро приступить к реализации задач. «Первое, мы должны максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые поставил президент в своем послании: это демография, поддержка семей с детьми, это рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование, все то, что называется повышением уровня жизни людей», – отметил премьер.

Также он заявил о необходимости добиться серьезных изменений предпринимательского климата.

«Необходимо более активно реализовывать нацпроекты, все члены Кабмина несут персональную ответственность за них», – сказал глава правительства.



«Важна слаженная работа аппарата Кабмина, министерств и ведомств», – отметил Мишустин.

Ранее был опубликован состав нового правительства России под председательством премьера Михаила Мишустина. У него будет девять замов и один первый заместитель.