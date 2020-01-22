Путин прибыл в Липецкую область

Президент Владимир Путин прибыл Липецкую область, где ознакомится с объектами социальной инфраструктуры Усманского района.

В ходе рабочей поездки глава государства также проведет встречу с представителями общественности, на которой будут обсуждаться инициативы по социальной поддержке граждан, озвученные в послании Федеральному собранию.

Это станет первым мероприятием главы государства по теме социальных вопросов после того, как 21 января он утвердил новый состав правительства, в котором существенно обновлен социальный блок, передает ТАСС.

Напомним, Путин значительную часть своего послания Федеральному собранию посвятил социальным вопросам. Президент подчеркнул, что сохранение населения и поддержка семей должны стать центральной задачей власти, на это придется направить все усилия, чтобы обеспечить будущее страны.

Среди мер социальной поддержки россиян Путин назвал продление программы и увеличение размеров материнского капитала, реализацию социальных контрактов, повышение оплаты труда учителей, увеличение количества бюджетных мест в вузах.