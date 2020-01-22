Путин посоветовал «не надоедать Господу»

Президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области заявил, что «никогда не вредно» помолиться, но только так, чтобы «не надоедать Господу».

«Помолиться никогда не вредно. Но так, чтобы Господу не надоедать только», – сказал Путин. При этом президент несколько раз пытался усадить липчанку, задававшую вопрос, из-за чего она рассмеялась.

Видео опубликовано в Twitter «Кремлевского пула РИА».

"Помолиться никогда не вредно. Но так, чтобы Господу не надоедать только". Путин дал совет и рассмешил липчанку до слез. pic.twitter.com/lDo3MF1vkp — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 22, 2020

В среду Путин работает в Липецкой области, где обсуждает с общественностью социальный блок вопросов из послания.