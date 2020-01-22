Президент Парагвая заразился лихорадкой денге

Президент Парагвая Абдо Бенитес заболел лихорадкой денге, заявил министр здравоохранения страны Хулио Массолени.

«Он [Бенитес] находится в целом в хорошем состоянии, мы располагаем результатами анализов, они подтверждают, что президент болен денге», – сказал министр в эфире канала ABC, передает РИА «Новости».

Массолени уточнил, что Бенитес продолжит работать с небольшими ограничениями.

Ранее сообщалось, что у президента Парагвая поднялась температура до 38,5 градусов, также у него проявились другие симптомы, характерные для денге.

В Парагвае в 2020 году зафиксировали 94 случая заболевания этой лихорадкой, также зарегистрированы два подтвержденных случая смерти от нее, и 12 предполагаемых.

Отмечается, что лихорадку денге переносят комары Aedes aegypti. Без переносчика больной человек не может заразить другого. Симптомами болезни являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.

Также в конце 2019 и в начале 2020 года в Китае умерли девять заболевших новым коронавирусом, около трехсот человек были госпитализированы. Всемирная организация здравоохранения уже предупредила, что в ближайшее время следует ждать быстрого распространения нового вида пневмонии. Первый случай заболевания уже был зарегистрирован в США.