Клишас оценил поправки к Конституции

Предлагаемые изменения в Конституцию позволят защитить социальные права граждан, не допуская «заморозки» обязанностей государства, считает глава конституционного комитета Совфеда, сопредседатель рабочей группы по внесению поправки в Конституцию Андрей Клишас.

Клишас заявил, что «гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, индексации социальных выплат, а также регулярной индексации размера пенсий в установленном федеральным законом порядке закрепляются на конституционном уровне в целях усиления социальной защищенности граждан», передает РИА «Новости».

Он отметил, что конституционной, а значит неизменной основой формирования системы пенсионного обеспечения граждан станут принципы всеобщности, справедливости и солидарности поколений. Это позволит поддерживать ее эффективное функционирование.

«Внесение поправок, предложенных президентом России, повысит уровень социальной защищенности граждан, позволит создать условия для достойного финансового обеспечения нуждающихся», – сказал парламентарий.

Клишас подчеркнул, что законом не могут отменяться или умаляться конституционные права и гарантии граждан, «закрепление в Конституции социальных обязательств государства не допускает возможность их заморозки законом».

«При этом «размышления о «декоративности» предлагаемых мер являются спекулятивными. Формулировка поправок прямо указывает на регулярность индексации размера пенсий», – отметил сенатор.

По его мнению, «за короткое время мы увидим реальные изменения ситуации по борьбе с бедностью и повышению уровня благосостояния нуждающихся граждан», а «конституционные гарантии социальной защищенности граждан станут действенной предпосылкой для решения названных задач».

Напомним, в понедельник в Госдуму был внесен проект закона о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, зачем быстро принимать поправки к Конституции.