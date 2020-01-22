На горящем траулере «Энигма Астралис» произошел взрыв

Взрыв произошел ночью на горящем в Охотском море траулере «Энигма Астралис», на борту остается запас топлива, угроза нового взрыва сохраняется, сообщил источник на месте происшествия.

«Энигма» продолжает гореть, уже почти вся выгорела, с нее идет густой дым. Ночью был взрыв на борту с сильной вспышкой. Спасатель «Сибирцев» с траулером пока в прямой контакт не входит, опасается нового взрыва», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, сейчас пожар продолжается, вероятно, в машинном отделении.

Как сообщил гендиректор «Доброфлота» Александр Ефремов, эвакуированный экипаж прошел медосмотр в судовом госпитале плавбазы, травм или других проблем со здоровьем не обнаружено. В течение трех дней их планируется доставить на берег.

Во вторник сообщалось, что рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» загорелся в Охотском море рядом с Магаданом. На борту судна находились 47 человек. К траулеру подошло другое рыболовное судно, экипаж «Энигмы Астралис» эвакуировали, никто не пострадал.

Напомним, 21 января представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщил, что спасательное ледокольное судно идет к загоревшемуся в Охотском море траулеру «Энигма Астралис» для тушения пожара.