Пожар на траулере в Охотском море отправили тушить ледокол

Спасательное ледокольное судно идет к загоревшемуся в Охотском море траулеру «Энигма Астралис» для тушения пожара, заявил представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«Спасательное ледокольное судно «Сибирский» следует к траулеру для тушения пожара, оно отбуксирует траулер, вероятно, в порт Магадан - он в 80 милях», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, на судне до сих пор наблюдается задымление. На траулере свыше 250 тонн топлива, но угрозы разлива топлива нет.

Напомним, ранее во вторник сообщалось, что рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» загорелся в Охотском море рядом с Магаданом. На борту судна находились 47 человек. К траулеру подошло другое рыболовное судно, экипаж «Энигмы Астралис» эвакуировали, никто не пострадал.