В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

В рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался судебный процесс в Сенате страны.

Республиканцы и демократы обсудят резолюцию, определив регламент разбирательства. Затем они выступят со вступительными словами, передает «Интерфакс».

Рассматриваются два пункта обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.

От палаты представителей США в качестве прокуроров выступят семь «менеджеров импичмента», в том числе глава комитета по разведке Адам Шифф и председатель юридического комитета Джерри Надлер. Защищать Трампа будут в том числе известные юристы Кеннет Стар, Алан Дершовиц, Джейн Раскин, Джон Ратклифф.

В воскресенье сообщалось, что Трамп категорически отвергает выдвинутые против него в рамках процедуры импичмента обвинения. Он призвал Сенат отклонить обвинительное заключение демократов. Юристы президента США обвинили Демократическую партию в «неприкрытой и незаконной попытке» «вмешаться в выборы 2020 года», отменив результаты выборов 2016 года.

Процедура рассмотрения обвинений против Трампа стартовала в Сенате США в четверг. Демократы начали процедуру импичмента в сентябре 2019 года из-за того, что Трамп якобы шантажировал Украину для проведения расследования против Хантера Байдена, сына экс-вице-президента страны Джо Байдена.

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