Новым главой Минкомсвязи стал Максут Шадаев

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Максута Шадаева на должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Шадаева Максута Игоревича Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», – говорится в тексте указа президента, опубликованном на сайте Кремля.

В 2004 году Шадаев окончил в Московский государственный социальный университет Министерства труда и социального развития.

С 2004 по 2008 год работал в Министерстве информационных технологий и связи. Занимал должность советника министра и возглавлял департамент государственных программ, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса.

В 2008 году стал помощником руководителя администрации президента России. В 2012 году назначен советником председателя Госдумы Федерального собрания.

С 11 февраля 2014 Шадаев года занимает должность министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В сентябре 2016 года назначен на должность заместителя председателя правительства Московской области.

Ранее был опубликован состав нового правительства России под председательством премьера Михаила Мишустина.