Мантуров сохранил пост главы Минпромторга

В правительстве Михаила Мишустина министром промышленности и торговли останется Денис Мантуров, следует из указа президента Владимира Путина.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мантурова Дениса Валентиновича Министром промышленности и торговли Российской Федерации», – говорится в указе президента, который опубликован на сайте Кремля.

Мантуров занимает этот пост с 21 мая 2012 года. С 2007 года был заместителем министра промышленности. Также является завкафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ. Действительный государственный советник 1 класса.

Владимир Путин во вторник подписал указ о новом составе правительстве, значительно изменившемся по сравнению с кабмином Дмитрия Медведева. У Мишустина будет девять вице-премьеров, первым заместителем стал Андрей Белоусов.

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