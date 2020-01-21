В Пскове женщину наказали за нападение на учеников в школьной раздевалке

В Пскове женщину, подозреваемую в нападении на учеников в школьной раздевалке, привлекли к административной ответственности, сообщили в областном ГУМВД.

Женщина зашла в раздевалку к школьникам, когда ученики переодевались на урок физкультуры, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ. Она заявила, что кто-то из подростков разбил стекло на телефоне ее дочери, женщина потребовала возмещения ущерба, нецензурно оскорбила детей, плевала на них, махала кулаками.

«Информация об инциденте поступила из медучреждения, куда обратился один из родителей мальчика, который получил удар в живот, еще до публикации информации в открытом доступе. Личность гражданки была установлена, она привлечена к административной ответственности за причинение побоев и мелкое хулиганство», – уточнили в ведомстве.

Правоохранительные органы начали работу с администрацией города по усилению мер безопасности в учебных заведениях города.

В начале января в Москве ученик восьмого класса избил учительницу физики, которая попросила школьника не слушать музыку во врем урока.