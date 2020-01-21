Минздрав назвал распространяющийся в Китае вирус угрозой для России

Новый коронавирус, который распространяется в Китае, является одной из биологических угроз для населения России, заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.

Депутаты Госдумы, которые во вторник рассматривают законопроект о биологической безопасности, спросили у него, какие именно биологические угрозы стоят перед страной и требуют принятия документа, передает РИА «Новости».

«У нас статья 7 Федерального закона как раз посвящена основным биологическим угрозам, опасностям... Я могу назвать только несколько и продемонстрировать это, по сути дела, примерами из нашей нынешней повседневной жизни. Это изменение свойств и форм патогенных биологических агентов, а также свойств и мест обитания их переносчиков. И наиболее яркий пример – это как раз та инфекция, которая сейчас развивается в Китайской Народной Республике, вызванная коронавирусом», – ответил Краевой.

В понедельник в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) от пневмонии, вызванной коронавирусом типа 2019-nCoV, погибли три человека, позже число погибших удвоилось.

Роспотребнадзор порекомендовал гражданам России не ездить в Ухань.