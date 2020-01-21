Лукашенко заявил об отказе России на поставки Минску нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия якобы не дает согласие на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.

«Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться», – заявил Лукашенко, передает БелТА.

Он добавил, что Белоруссия будет стремиться поставлять с российского рынка только 30-40% от необходимых объемов нефти, при этом еще около 30% Минск намерен завозить с Балтики и 30% – через Украину.

«Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо», – добавил Лукашенко.

15 января глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что запрос от Белоруссии на поставку нефти из Казахстана поступил, до 20 января планируется провести переговоры с представителями «Белнефтехима».

Перед этим первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что нефть республике вместо России могут поставлять Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан или Азербайджан.