Казахстан анонсировал переговоры с Белоруссией о поставках нефти

Запрос от Белоруссии на поставку нефти из Казахстана поступил, до 20 января планируется провести переговоры с представителями «Белнефтехима», сообщил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.

«Заявление, просьба от «Белнефтехима» поступила в наш адрес, в адрес министерства. Представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки. Мы на сегодняшний день осуществляем поставки нефти по диверсифицированным направлениям, и мы рассмотрим предложение белорусской стороны», – сказал Ногаев, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что ведомство организует встречу с ресурсодержателями Казахстана. «Если кто-либо из нефтяных компаний изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворяют, я думаю, что сделка возможна», – сказал Ногаев, добавив, что переговоры планируется провести до 20 января.

Во вторник первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что нефть республике вместо России могут поставлять Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан или Азербайджан.