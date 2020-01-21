Бывший космонавт рассказал, как на МКС борются с антисанитарией

Если на МКС обнаруживают грибы или бактерии, то зараженные поверхности сразу же обрабатывают специальным раствором, рассказал газете ВЗГЛЯД бывший космонавт Юрий Усачев.

На борту Международной космической станции провели научный эксперимент с помощью прибора «Электронный нос», который предназначен для определения запахов и привкусов. Аппарат «унюхал» грибковую и бактериальную загрязненность на некоторых внутренних поверхностях станции.

«На МКС, конечно, не стерильная обстановка, это не хирургический кабинет или операционная. Естественно, там живут грибки и микробы, поэтому время от времени делается забор образцов, проверяется, чтобы там совсем патогенных микроорганизмов не было. Если что-то появляется, то обрабатывают – есть специальные салфетки с раствором фунгистата», – говорит Усачев, который провел на МКС 167 дней.

Экс-космонавт рассказывает, что как только определяют вид грибка или бактерии, находят подходящее средство и тут же устраняют проблему. Так специальным раствором обрабатываются все зараженные поверхности, особое внимание уделяется местам для гигиенических процедур и поручням.

«Это нормально, когда есть какие-то микроорганизмы, тем более что на МКС нормальная влажность. Просто не всегда есть возможность их увидеть. Не думаю, что это представляет какую-то опасность для экипажа, тем более время от времени проводится запланированная обработка, а также есть специальная служба, которая следит за состоянием поверхностей», – объясняет Усачев.

Ранее летчик-космонавт Сергей Волков рассказал газете ВЗГЛЯД, какие меры принимают на МКС в случае поломки туалетов.

В ноябре прошлого года стало известно, что Россия намерена продлить эксплуатацию МКС до 2030 года.

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