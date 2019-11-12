Россия собралась продлить эксплуатацию МКС до 2030 года

Россия намерена использовать Байконур для пилотируемых полетов на Международную космическую станцию до 2030 года, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Совсем недавно мы прочли новость, что американские конгрессмены вышли с инициативой продления работы МКС до 2030 года. Это означает, что как минимум до этого периода Байконур будет работать в рамках данной пилотируемой программы», – передает РИА «Новости» слова Рогозина на конференции «Дни космоса в Казахстане».

Напомним, в августе исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» заявил, что срок эксплуатации Международной космической станции (МКС) может быть продлен до 2030 года.

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