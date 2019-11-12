Россия собралась продлить эксплуатацию МКС до 2030 года

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12 ноября, вторник | Последнее обновление — 10:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Самолет ВВС Мексики с Моралесом на борту сел в Парагвае из-за отказа Перу
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Россия перестала зависеть от цен на нефть
Три сценария жизни свергнутых правителей
«Дело Соколова» показало тревожную особенность российского общества
Из основателя «Белых касок» будут делать нового Скрипаля
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Того, кто уходит, надо отпускать
Сергей Худиев, публицист, богослов
На религиозные сообщества оказывается огромное давление с тем, чтобы заставить их принять либеральную повестку дня. В отличие от большевиков, которые стремились просто и грубо физически уничтожить Церковь, основная стратегия либералов состоит в растлении ее изнутри. Подробности...
Общество должно быть толерантно к публичному кормлению грудью
Николай Гурьянов, журналист
Грудное вскармливание – это максимально красиво. Насколько красивыми вообще могут быть явления. И кажется невероятным, что у кого-то этот процесс может вызывать неприятие и даже желание запретить его. Подробности...
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Арабская весна может грянуть и в ноябре
Андрей Манчук, политолог
В Ливане уже несколько недель продолжаются массовые протесты под социальными лозунгами. Их уникальность в том, что протесты объединили практически все политические, конфессиональные и этнические силы этой маленькой странной страны. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Сборка первого серийного самолета Су-57
Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребительПодробности...
На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года
На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовуюПодробности...
В России празднуют День народного единства
В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентовПодробности...
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