Космонавт рассказал, что делают на МКС при поломке всех туалетов

На станции предусмотрены запасные части для сантехники, в крайнем случае можно воспользоваться устройством на «Союзе», рассказал газете ВЗГЛЯД неоднократно бывавший на МКС летчик-космонавт Сергей Волков, комментируя произошедшую на станции нештатную ситуацию.

«Поломка туалета – это не самое страшное, что может произойти на МКС. Не могу точно оценить масштаб ситуации, но как правило, на станции всегда есть запасные части. Экипаж у нас опытный и быстро все восстановит», – заметил Волков.

Космонавт уточнил, что любая аппаратура, установленная на станции, имеет запасные сменные части, которые космонавты при необходимости могут использовать. Так как оба туалета – российского производства, космонавт не исключил возможности скомбинировать устройства, если по каким-то причинам не найдется запчастей.

«Как резервный вариант, на «Союзе» есть туалет, которым точно также можно пользоваться до устранения причины поломки», – добавил Волков.

Комментировать заявление NASA о том, что в таких экстренных ситуациях космонавты используют подгузники, Волков отказался.

Напомним, в среду на МКС оказались неисправны все туалеты. У одного из сантехнических устройств переполнился бак, у второго установлена поломка, которую пытаются устранить. Позднее экипаж Международной космической станции сообщил о починке сломанного в американском секторе туалета.

В феврале в NASA рассказали, что в 2020 году планируется установка нового туалета на МКС, который станет третьим на станции. На данный момент там находятся только два сантехнических устройства российского производства.

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