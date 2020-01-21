Внутреннее пространство МКС оказалось загрязнено грибками и бактериями

Проведенный на МКС научный эксперимент «Электронный нос» показал, что внутренние поверхности Международной космической станции загрязнены бактериями и грибками, следует из доклада специалистов Института медико-биологических проблем (ИМБП).

Исследования проводились при помощи прибора «Э-Нос», аппаратура которого позволяет улавливать газовые выделения бактерий и грибов, анализировать количественный уровень бактерий и микроскопических грибов внутри станции, передает ТАСС.

«Всего было проведено 12 измерительных сессий, при выполнении которых, используя прибор [«Э-Нос»], удалось обнаружить как грибную, так и бактериальную загрязненность некоторых поверхностей станции», – говорится в тезисах доклада.

«Прибор достоверно показал наличие или отсутствие микрофлоры на образцах материалов и поверхностях интерьера МКС, а в случае присутствия на них видов микроорганизмов, входящих в его базу данных, правильно определил их таксономическую принадлежность», – отмечается в докладе.

Ученые подчеркивают, что в условиях длительного космического полета, включая будущие межпланетные экспедиции, важно осуществлять оперативный микробиологический контроль внутренних поверхностей станции и оборудования.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что эксплуатацию МКС могут продлить до 2030 года.

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