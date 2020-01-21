Еще одна украинка решила продать девственность

Еще одна гражданка Украины выставила на сайте эскорт-услуг свою девственность, надеясь продать ее не дешевле, чем за 50 тыс. евро (3,4 млн рублей).

Девушка под ником Polisha на своей странице на портале эскорт-услуг сообщила, что врач подтвердил ее девственность. Чтобы удостовериться в этом лично покупателю предлагается пригласить медика на встречу, либо посетить вместе с девушкой врача в Германии за день до первого секса, сообщает Страна.ua.

«Я хочу продать свою девственность, потому что чувствую себя подобно птице в клетке. Я хочу чувствовать себя свободно и получить все счастье этой жизни. На полученные деньги я хотела бы закончить учебу за границей и купить дом моей мечты у моря», – объяснила девушка свое решение.

Минимальная ставка для покупателя невинности составляет 50 тыс. евро.

Помимо продажи девственности, девушка также ищет богатого покровителя или состоятельного мужа. Она также готова получить финансовую поддержку в 10 тыс. евро от нетребовательного спонсора без секса.

Ранее еще одна украинка, уроженка Харькова 19-летняя Катя, в настоящее время проживающая в США, продала свою девственность 58-летнему бизнесмену из Мюнхена. Сумма «сделки», по информации британского издания Daily Mail, составила 1,2 млн евро.