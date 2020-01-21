Волочкова собралась замуж

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21 января, вторник  |  Последнее обновление — 09:38  |  vz.ru
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Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. Подробности...
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Как будут голосовать за поправки в Конституцию

Рабочая группа предложила исправить более десятка статей КонституцииФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, о которых он заявил в своем послании Федеральному собранию. Но вступят эти изменения в силу только после того, когда пройдут через парламент и всероссийское голосование. Детали этой процедуры сейчас обсуждает рабочая группа. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Израиль подставил России плечо в конфликте с Украиной и Польшей

На Украине празднуют юбилеи более-менее известных антисемитов – политических неудачников прошлогоФото: Gleb Garanich/Reuters
Владимир Путин выступит с речью на Мировом форуме Холокоста в Израиле, посвященном 75-летию со дня освобождения Освенцима. Президентам Украины и Польши в том же самом было демонстративно отказано, что вызвало с их стороны обиду и демарш. Сейчас, когда Москва ведет жаркие исторические споры с Варшавой и Киевом, такая поддержка со стороны Израиля особенно ценна.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Чиновников переведут из разряда «бизнес» в разряд «служение»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Надоело не только Путину. Надоело простому народу смотреть на этот бесконечный фестиваль компрадорства. Что тебя, болезный, так тянет в Европу? Ответа всего два: или ты более лоялен к стране – потенциальному противнику, или прячешь наворованное там же. Подробности...
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Память о Второй мировой работает только по-честному

Алексей Алешковский, сценарист
Лидеры современного польского еврейства пожелали российским властям честности – с учетом того, что «СССР начал войну как союзник Германии, чтобы позже превратиться в ее главную жертву». Забавно, что эта фраза точнее всего описывает судьбу их страны. Подробности...
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Поправка в Конституцию исправляет последствия холодной войны

Герман Садулаев, писатель, публицист
Либералы учили нас, что приоритет международных договоров над внутренними нормами – это нормальная, «общечеловеческая» практика. Однако во флагмане «общечеловеческой» цивилизации, США, никакого примата международных норм над американскими нет. Подробности...
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              Волочкова собралась замуж

                 21 января 2020, 08:59
              Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Балерина Анастасия Волочкова во время празднования своего дня рождения объявила о предстоящей свадьбе, не назвав имя избранника.

              Волочкова также не назвала точную дату, отметив лишь, что она будет «красивой», передает портал StarHit.

              По словам балерины, свадьба состоится до конца 2020 года.

              Она отметила, что ее избранник красивый, стройный и никогда не был женат, однако имя возлюбленного артистка не назвала

              Волочкова добавила, что заводить детей пара пока не планирует – балерине хватает любви ее дочери.

              Отмечается, что если анонсированный брак состоится, он станет для Волочковой первым официальным. С отцом ее дочери Ариадны бизнесменом Игорем Вдовиным балерина находилась в гражданских отношениях.

              Ранее Волочкова рассказала, почему не присутствовала на свадьбе телеведущей Ксении Собчак.


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