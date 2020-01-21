Волочкова собралась замуж

Балерина Анастасия Волочкова во время празднования своего дня рождения объявила о предстоящей свадьбе, не назвав имя избранника.

Волочкова также не назвала точную дату, отметив лишь, что она будет «красивой», передает портал StarHit.

По словам балерины, свадьба состоится до конца 2020 года.

Она отметила, что ее избранник красивый, стройный и никогда не был женат, однако имя возлюбленного артистка не назвала

Волочкова добавила, что заводить детей пара пока не планирует – балерине хватает любви ее дочери.

Отмечается, что если анонсированный брак состоится, он станет для Волочковой первым официальным. С отцом ее дочери Ариадны бизнесменом Игорем Вдовиным балерина находилась в гражданских отношениях.

Ранее Волочкова рассказала, почему не присутствовала на свадьбе телеведущей Ксении Собчак.