Волочкова объяснила, почему не присутствовала на свадьбе Собчак

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему не пришла на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

«Поначалу согласилась к ней прийти. Потом Ксения обратилась ко мне с просьбой: «Настя, не могла бы ты открыть нашу свадьбу танцем умирающего лебедя. У нас будет живой оркестр, это будет фееричное выступление!» Я сначала согласилась. В шутку ей сказала: «Ксюш, ты что хочешь перебить мою свадьбу?» На что она говорит: «Перебить твою не получится, но хотя бы приблизиться!», – пояснила Волочкова в интервью «Комсомольской правде».

Она добавила, что на следующий день с ней связался Богомолов и заявил, что хочет, чтобы появление балерины на свадьбе выглядело смешно.

«Но я и тогда не отказалась, но сказала: «Ребята, любой экспромт должен быть отрепетирован!» И они пропали на три дня. Потом появляется организатор их свадьбы и предлагает обсудить мой танец. Я еще раз попросила уточнить место события, поскольку мне надо понимать, какое там покрытие на площадке, поскольку мне танцевать на пуантах», – сказала артистка.

Волочкова отметила, что позже узнала, что многие «известные люди» отказали в приходе на свадьбу, а само торжество будет оплачиваться «по бартеру, за пиар».

Она отметила, что решила не ходить на свадьбу, посоветовавшись с дочерью.

«Для себя решила, что никуда не пойду, потому что не хочу в этой пиар-акции участвовать. Просто я не хочу, чтобы моим именем вновь воспользовалась ради выгоды финансовой и пиара та, кто постоянно устраивает скандалы, ведет себя дико и бесстыже, пользуясь моей доверчивостью и человечностью, потеряв собственную совесть», – добавила балерина.

Напомним, Константин Богомолов и Ксения Собчак обвенчались в храме Большего Вознесения. На свадьбе молодожены катались в открытом катафалке.