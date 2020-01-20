Позиции сирийских войск к северо-востоку от Пальмиры подверглись атаке боевиков

Боевики террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) совершили нападение на позиции сирийских войск вдоль шоссе Эс-Сухна – Дейр-эз-Зор к северо-востоку от Пальмиры, сообщил новостной портал Al-Masdar.

Сирийские военнослужащие при поддержке отрядов Сил национальной обороны отразили атаки террористов на свои позиции вдоль шоссе Эс-Сухна – Дейр-эз-Зор к северо-востоку от Пальмиры и нанесли противнику потери в живой силе и технике. Среди сирийских военнослужащих также есть потери, передает ТАСС.

Самолеты сирийских ВВС оказали поддержку обороняющимся с воздуха, после чего нанесли удары по тыловым базам террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) в оазисе Эш-Шула в глубине Сирийской пустыни, откуда боевики регулярно совершают вооруженные нападения на военно-транспортные колонны с целью захвата оружия, нефтепродуктов и продовольствия.

По сведениям портала, командование Вооруженных сил Сирии перебросило в восточные районы провинции Хомс и Дейр-эз-Зор значительные подкрепления, чтобы обезопасить шоссе, идущее от Дамаска к границе с Ираком.

Накануне боевики предприняли попытку нападения на российскую авиабазу Хмеймим при помощи беспилотников, запущенных из зоны деэскалации на севере Сирии.

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