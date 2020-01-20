МИД России назвал спекуляцией заявление США об «ооновском стандарте»

МИД России прокомментировал заявление спецпердставителя США по Ирану Брайана Хука об «ооновском стандарте», запрещающем Ирану заниматься обогащением урана. Отмечается, что международное сообщество не устраивают грубые нарушения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) со стороны Вашингтона.

В МИД заявление Хука назвали спекуляцией и отметили, что оно звучало так, будто данный стандарт «следовало бы распространить на весь мир». «К сожалению, подобное мифотворчество давно в порядке вещей в американских подходах к ядерному нераспространению. <...> В данном случае мы имеем дело по сути с обвинением СБ ООН в принятии решений, противоречащих Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», – сказано в комментарии на сайте МИД.

В ведомстве напомнили, что «ДНЯО не накладывает никаких ограничений на неядерные страны с точки зрения обогащения урана или развития иных стадий ядерного топливного цикла», подчеркнув, что «все работы должны быть направлены на мирные цели и находиться под контролем МАГАТЭ».

В МИД также уточнили, что, если какие-то страны не осуществляют работ по обогащению, не ведут разработок, то это их суверенное право, поэтому США не следует подавать это как «стандарт». Кроме того, в ведомстве назвали неприемлемыми попытки США придать своим национальным подходам статус «международного стандарта» с «ооновским штампом».

«Вместо того, чтобы грезить о несуществующих «ооновских стандартах» по американским лекалам, коллегам в США стоило бы всерьез озаботиться собственной международной репутацией в области ядерного нераспространения, перестать вводить мировое сообщество в заблуждение и незамедлительно обеспечить полное соблюдение требований СВПД и резолюции СБ ООН 2231», – заключили в МИД.

Ранее МИД России призвал продолжать «усиленно работать» для спасения «ядерной сделки».

Напомним, 5 января правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг. Позже ЕС призвал Иран вернуться к соблюдению ядерной сделки.