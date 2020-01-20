Стало известно, что Джонсон сам искал контакта с Путиным в Берлине

Премьер Британии Борис Джонсон сам искал контакта с российской стороной на берлинской конференции по Ливии, пишут СМИ со ссылкой на источники.

«Удивлены комментариями Даунинг-стрит о встрече Джонсона с Путиным. Во-первых, контакт с российской стороной искал сам Джонсон. Во-вторых, тон его был ближе к примирительному, о каких-то резких заявлениях и речи не было. В-третьих, основной посыл обращения британского премьера – желание улучшить отношения с Россией», – рассказал высокопоставленный собеседник ТАСС в Москве.

В воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии при участии глав государств и правительств не менее 10 государств.

На полях берлинского саммита президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, кратко побеседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, переговорил с представителем Китая и обменялся рукопожатиями с госсекретарем США Майком Помпео. Также состоялась первая личная встреча российского лидера с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.