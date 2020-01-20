Стало известно, что Джонсон сам искал контакта с Путиным в Берлине

Взгляд
20 января, понедельник  |  Последнее обновление — 18:17  |  vz.ru
Разделы

Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. Подробности...
Перейти а раздел…

Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили – президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
Перейти а раздел…

Русофобскую пропаганду первым изобрел немец

Ливонцы считали, что нападение на русские земли станет для них легкой прогулкойФото: общественное достояние
Ровно 540 лет назад ливонские рыцари осадили Псков, началась русско-ливонская война − одна из многих, но особенно примечательная. Именно тогда ландмейстер Тевтонского ордена выпустил в Европу фантом «русской угрозы», который в итоге пережил и его, и орден − и существует по сей день. Проще говоря, санкции и русофобскую пропаганду изобрели еще в XV веке − и вот для чего. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Чиновников переведут из разряда «бизнес» в разряд «служение»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Надоело не только Путину. Надоело простому народу смотреть на этот бесконечный фестиваль компрадорства. Что тебя, болезный, так тянет в Европу? Ответа всего два: или ты более лоялен к стране – потенциальному противнику, или прячешь наворованное там же. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Память о Второй мировой работает только по-честному

Алексей Алешковский, сценарист
Лидеры современного польского еврейства пожелали российским властям честности – с учетом того, что «СССР начал войну как союзник Германии, чтобы позже превратиться в ее главную жертву». Забавно, что эта фраза точнее всего описывает судьбу их страны. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Поправка в Конституцию исправляет последствия холодной войны

Герман Садулаев, писатель, публицист
Либералы учили нас, что приоритет международных договоров над внутренними нормами – это нормальная, «общечеловеческая» практика. Однако во флагмане «общечеловеческой» цивилизации, США, никакого примата международных норм над американскими нет. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария
    Перейти а раздел…

    Германия выставила России счет за войну с Польшей

    Самые большие ледоколы в истории

    Михаил Мишустин и его большие надежды

      Перейти а раздел…

      Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

      В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человек
      Подробности...

      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
      Подробности...

      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

          Перейти а раздел…
          Каким будет новый премьер-министр Мишустин?
          • Лучше предшественника

          • Хуже предшественника

          • Таким же

          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

          • Изменения в Конституцию

          Играете ли вы в лотереи?
          • Регулярно

          • Иногда

          • Не играю

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Проект о поправке к Конституции планируется вынести на всероссийское голосование
              В Госдуме рассказали о новом статусе ГоссоветаРабочая группа по поправкам в Конституцию предложит свои варианты измененийВ Херсоне началась спецоперация СБУ с применением военной техникиЖителя Крыма обвинили в шпионаже на Украину
              Путин предложил замену генпрокурору ЧайкеМишустин пообщался с Медведевым перед заседанием СовбезаНафтогаз не исключил прямых закупок газа у ГазпромаВ РПЦ выступили против уничтожения икон в результате аукциона
              Россия удвоила число засекающих гиперзвуковые ракеты РЛС в АрктикеКонцерт Бориса Гребенщикова в Гоа сорвали полицейскиеВ Госдуме разъяснили, когда можно оформлять маткапитал на первенцаСимоньян рассказала о насильной смене пола детям-аутистам

              Главная тема


              Для нападения на Россию США подготовят «смертника»

              инициатива президента


              Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции

              политика Британии


              Политолог оценил отказ Джонсона от нормализации отношений с Россией

              соглашение о перемирии


              Стало известно о странном поведении Хафтара на берлинской конференции

              Видео

              поставки газа


              Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

              «демографический пакет»


              Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

              300-летняя уния


              Запущен процесс развала Британии

              «принципы децентрализации»


              Меркель перевела Украину на ручное управление

              Признаки перемен


              Василий Федорцев: Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке

              Новая эра


              Владимир Можегов: Русская мечта как мировоззрение

              Колоссальные средства


              Ирина Алкснис: России осталось решить одну большую проблему

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Каким будет новый премьер-министр Мишустин?

              Стало известно, что Джонсон сам искал контакта с Путиным в Берлине

              20 января 2020, 17:34

              Текст: Алексей Дегтярев

              Версия для печати

              Премьер Британии Борис Джонсон сам искал контакта с российской стороной на берлинской конференции по Ливии, пишут СМИ со ссылкой на источники.

              «Удивлены комментариями Даунинг-стрит о встрече Джонсона с Путиным. Во-первых, контакт с российской стороной искал сам Джонсон. Во-вторых, тон его был ближе к примирительному, о каких-то резких заявлениях и речи не было. В-третьих, основной посыл обращения британского премьера – желание улучшить отношения с Россией», – рассказал высокопоставленный собеседник ТАСС в Москве.

              В воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии при участии глав государств и правительств не менее 10 государств.

              На полях берлинского саммита президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, кратко побеседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, переговорил с представителем Китая и обменялся рукопожатиями с госсекретарем США Майком Помпео. Также состоялась первая личная встреча российского лидера с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............