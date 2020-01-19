Путин «на ногах» пообщался с Макроном в Берлине

Президент Владимир Путин перед началом международной конференции по Ливии в Берлине «на ногах» пообщался с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В беседе принял участие врио министра иностранных дел России Сергей Лавров.

После нескольких минут общения они сели за стол переговоров.

У здания Ведомства Федерального канцлера ФРГ, где проходит конференция, президента России встретила канцлер Германии Ангела Меркель. Они пообщались по-русски.

Меркель: Он с тобой говорит по-русски?

Путин: Чуть-чуть.

Путин, Меркель и Гутерреш в Берлине общаются на русском языке pic.twitter.com/5c8x2m9wKz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 19, 2020

Также российский лидер кратко переговорил с руководителем канцелярии Комитета по международным делам ЦК Коммунистической партии КНР Ян Цзечи, передает ТАСС.

Кроме того, Путин после совместного фотографирования участников конференции обменялся рукопожатиями с госсекретарем США Майком Помпео.

Перед разговором с Путиным у Макрона состоялась встреча с британским премьером Борисом Джонсоном, в ходе которой стороны подчеркнули необходимость разработки долгосрочной схемы по недопущению появления у Ирана ядерного оружия, передает РИА «Новости».

Позднее состоялось открытие конференции. Она проходит в Ведомстве федерального канцлера ФРГ при участии как минимум 10 глав государств и правительств, включая президента Путина.

Владимир Путин приехал на берлинскую конференцию по Ливии pic.twitter.com/RGMbhL2HGZ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 19, 2020

Ожидается, что ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговом документе конференции. Как ранее сообщал Лавров, они практически согласованы.

Проект соглашения включает перемирие, создание механизма контроля над режимом прекращения огня, выполнение запрета на ввоз оружия в Ливию, возобновление политического процесса в стране, возвращение государству контроля над армией, проведение экономических реформ и соблюдение гуманитарного права.

В воскресенье президент России Владимир Путин прибыл в Берлин, где в воскресенье проходит международная конференция по Ливии. Перед началом конференции он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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