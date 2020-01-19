Путин «на ногах» пообщался с Макроном в Берлине

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Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. Подробности...
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Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили – президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Церковные расколы дошли до США

Скоро традиционалисты укроются в гетто, превратившись в презираемое меньшинствоФото: Rick Bowmer/AP/ТАСС
Одна из наиболее крупных и влиятельных протестантских церквей США − методистская − встала на путь раскола. Ее разделение выглядит неизбежным и продолжит тренд на уничтожение белого христианского большинства, создавшего ту Америку, которую мы знаем. В центре разногласий − вопрос по нашим меркам экзотический, но для американцев актуальный: могут ли геи быть священниками?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Россиянам наказано рожать, украинцам – умирать

Глеб Простаков, журналист
Украина в ближайшие недели примет новый трудовой кодекс, который отменит большинство из имеющихся у работников социальных гарантий. Его уже прозвали «кодексом рабовладельцев». Подробности...
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Почему русские не обижаются

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Национальность – это нормально. Это естественно. Плохо, когда национальность начинает считать себя нацией, оставаясь национальностью. Подробности...
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В послании Путина проявилось его мировоззрение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...
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              Путин «на ногах» пообщался с Макроном в Берлине

              19 января 2020, 17:02

              Текст: Ольга Никитина

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              Президент Владимир Путин перед началом международной конференции по Ливии в Берлине «на ногах» пообщался с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В беседе принял участие врио министра иностранных дел России Сергей Лавров.

              После нескольких минут общения они сели за стол переговоров.

              У здания Ведомства Федерального канцлера ФРГ, где проходит конференция, президента России встретила канцлер Германии Ангела Меркель. Они пообщались по-русски.

               

              Также российский лидер кратко переговорил с руководителем канцелярии Комитета по международным делам ЦК Коммунистической партии КНР Ян Цзечи, передает ТАСС.

              Кроме того, Путин после совместного фотографирования участников конференции обменялся рукопожатиями с госсекретарем США Майком Помпео.

              Перед разговором с Путиным у Макрона состоялась встреча с британским премьером Борисом Джонсоном, в ходе которой стороны подчеркнули необходимость разработки долгосрочной схемы по недопущению появления у Ирана ядерного оружия, передает РИА «Новости».

              Позднее состоялось открытие конференции. Она проходит в Ведомстве федерального канцлера ФРГ при участии как минимум 10 глав государств и правительств, включая президента Путина.

              Ожидается, что ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговом документе конференции. Как ранее сообщал Лавров, они практически согласованы.

              Проект соглашения включает перемирие, создание механизма контроля над режимом прекращения огня, выполнение запрета на ввоз оружия в Ливию, возобновление политического процесса в стране, возвращение государству контроля над армией, проведение экономических реформ и соблюдение гуманитарного права.

              В воскресенье президент России Владимир Путин прибыл в Берлин, где в воскресенье проходит международная конференция по Ливии. Перед началом конференции он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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