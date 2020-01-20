Зеленский рассказал о положительных результатах диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о положительных результатах от начала диалога с российским лидером Владимиром Путиным.

«С президентом Российской Федерации начался наш диалог. У нас было несколько телефонных разговоров. Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым чувствительным решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о «нормандском формате». После этого произошел второй обмен заключенными – самый большой такой обмен», – рассказал Зеленский в интервью газете The Times of Israel.

Он выразил мнение, что российский лидер понимает его позицию. «Украина – независимая страна, мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает», – заявил Зеленский, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о достижении мира на Украине, он заявил, что «никогда не стремился бы к президентству, не имея такой цели», и хотел бы, чтобы процесс мирного урегулирования в Донбассе продвигался быстрее. «Есть очень сложные вопросы. Я вижу прогресс, потому что количество перестрелок значительно сократилось, но они все еще присутствуют», – отметил Зеленский.

Напомним, первый разговор Путина и Зеленского по телефону состоялся 11 июля 2019 года, спустя полтора месяца после вступления Зеленского в должность президента. Позже лидеры еще несколько раз общались по телефону. Их первая очная встреча прошла 9 декабря на саммите «нормандской четверки» в Париже.