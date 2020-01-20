Медбрата обвинили в изнасиловании коллеги в Петербурге

В областной больнице Петербурга медбрата задержали по обвинению в изнасиловании коллеги, пишут СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Об инциденте сообщил мужчина 1995 года рождения, он рассказал об изнасиловании его сестры, работающей там медсестрой, пишет 78.ru со ссылкой на собеседника.

В минувшую субботу, 18 января, в 02:32 в отделение полиции обратился мужчина 1995 года рождения. Он сообщил правоохранителям об изнасиловании в помещении больницы на проспекте Луначарского, 45, корпус 2 его сестры, которая работает там медсестрой.

Полицейские установили, что 17 декабря медбрат 1988 года рождения напал на коллегу и надругался над ней. Подозреваемого задержали в институте онкологии имени Петрова в поселке Песочное Курортного района.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В 2019 году в Саратове была изнасилована врач, которая шла на прием к пациенту. Позже в Сети появилась петиция с требованием наказать злоумышленника максимально строго.