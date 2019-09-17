Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия?

В Сети создали петицию, адресованную прокурору Саратовской области Сергею Филипенко с требованием посадить в тюрьму преступника, изнасиловавшего молодого врача. Создатель петиции на сайте Change.org Марина Будникова указывает, что «16 сентября в Саратове было совершено страшное преступление: по пути к пациенту была изнасилована молодая девушка, 24-летний врач».

Как рассказывается в петиции, «медик шла на прием и не могла найти нужный адрес, поэтому обратилась за помощью к незнакомому мужчине». Он вызвался проводить девушку, завел ее в безлюдное место, «схватил за шею и изнасиловал».

Подчеркивается, что изнасилования являются «недопустимыми по отношению к кому-либо, но в данном случае преступник нанес урон не только врачу, но и ее пациенту, который нуждался в срочной врачебной помощи», потому «мужчина, надругавшийся над молодым медиком, обязан отвечать перед законом в полной мере, не требуя и не получая никаких поблажек».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. «По версии следствия, 16 сентября около 17.30 врач одной из поликлиник Кировского района города Саратова направлялась по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Медик не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к встретившемуся ей незнакомому мужчине. Последний вызвался проводить доктора. По пути следования, убедившись, что поблизости никого нет, злоумышленник схватил женщину за шею, повалил на землю и совершил изнасилование, после чего с места преступления скрылся. Потерпевшая сообщила о совершенных в отношении нее противоправных действиях в правоохранительные органы», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Во вторник стало известно, что полиция Саратова задержала мужчину, которого подозревают в нападении на врача. «По подозрению в совершении преступления задержан 55-летний мужчина. Следователями СК России проведена процедура опознания подозреваемого потерпевшей женщиной», – отметили в СК.

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Также стало известно, что пострадавшую госпитализировали , ей оказывается вся необходимая помощь, в том числе и психологическая.

Случаи нападения на врачей, к сожалению, не редкость. Так, в феврале 2017 года на приехавшую по вызову фельдшера скорой помощи в том же Саратове напали пять мужчин, ей удалось спрятаться от них в ванной и вызвать полицию. Пока полицейские ехали по вызову, мужчины пытались сломать дверь ванной. Двоих из них полицейские, прибывшие на место, задержали, еще трое скрылись.

В августе этого года пациент, который остался недоволен лечением, напал на заведующего офтальмологическим отделением больницы. Со своими претензиями пациент обратился в Минздрав. Затем он потребовал от врача один-три миллиона рублей, заявляя, что лечение оказалось некачественным. Через некоторое время мужчина поймал врача, когда тот шел в бассейн. Пациент напал на медика, сломав ему нос. Кроме того, врач получил сотрясение мозга.

Чаще остальных нападают на врачей скорой помощи. Например, в мае в чувашском городе Новочебоксарске несколько пьяных мужчин напали на медиков, прибывших на вызов. Тогда в социальные сети попало снятое на регистратор автомобиля скорой помощи видео. На кадрах можно увидеть, как мужчина бьет сотрудника скорой. После того, как медик укладывает злоумышленника на землю, на него набрасываются еще несколько человек. В это время на помощь коллеге приходит другой сотрудник бригады скорой и отталкивает самого агрессивного.

По мнению депутата Госдумы, модератора тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» Николая Говорина, российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощи.

«Нападают на них регулярно. Шла молодая врач, мерзавец напал. Более 1260 нападений на врачей за прошлый год было.

Нападения происходят во многом из-за агрессии к медикам», – рассказал Говорин газете ВЗГЛЯД.

Парламентарий добавил, что в настоящий момент в Госдуме рассматривают инициативу, согласно которой нападение на врачей могут приравнять к нападению на полицейских.

«Нужно думать о наших врачах. Защитить их можно, приравняв нападение на врача к нападению на полицейского. Потому что врач исполняет служебный долг. Сейчас был в первом чтении законопроект, который этого касается. Наказание может быть связано с тяжестью последствий. Допустим, напали на врача, и он из-за этого не успел оказать помощь пациенту. Нужны и другие меры, которые обсуждаются», – сказал Говорин.

Он также отметил, что активно обсуждается и проблема оплаты труда российских медиков.

«Оплата труда врачей – отдельная большая тема, над который мы работаем. Собираемся обсудить это в ОНФ 26 сентября. Будем защищать, а то не у кого будет лечиться», – заключил депутат.

Тем временем эксперт тематической площадки ОНФ «Здравоохранение», директор НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой Борис Афанасьев считает, что законопроект о защите врачей выглядит слишком мягким.

«У нас действительно очень опасная работа. Мы – как пожарные или как спасатели. Очень часто возникает агрессия со стороны разных людей. Я бы ужесточил наказание по отношению к таким лицам, которые наносят медикам не только моральный, но и ужасный физический ущерб. Приравнял бы медиков, например, к полицейским.

Наказание должно быть жестким.

Это действительно проблема, и в разных странах ее решают именно так», – сказал он.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко также считает, что ответственность за нападения на врачей должна быть ужесточена. Кроме того, необходимо создать реестр «неблагополучных» пациентов и приравнять врачей к полицейским.

«Врачи скорых и поликлиник никак не защищены. Приезжают или приходят, чтобы оказать помощь, и сталкиваются с нападениями. Нужно приравнять эти нападения к нападениям на полицейских. Но этого мало, можно было бы создать реестр «неблагополучных пациентов», используя возможности цифровой экономики», – сказал депутат газете ВЗГЛЯД.

«Имея такой список, подобный «реестру дебоширов», можно было бы лучше защищать врачей, это была бы хорошая профилактическая мера. Чтобы, выезжая к таким пациентам, врачи были предупреждены. Чтобы тогда мужскую бригаду, например, направляли. Также нужно ужесточить наказание за подобные преступления – оно должно быть строже, чем при обычном изнасиловании. Такой комплекс мер точно многих отрезвит», – заключил Онищенко.

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