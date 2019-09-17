Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

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17 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 17:29  |  vz.ru
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Газпром заработает на европейском выборе Украины

Переход Украины на европейские аукционы будет только на руку Газпрому Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press
Украина может получить прокачку российского газа в 2020 году и без контракта с Москвой. Для этого Киеву достаточно перейти на европейские энергетические правила игры и выставлять мощности трубы на аукцион. Этот вариант был озвучен в преддверии трехсторонней газовой встречи ЕС, Украины и России. Но при том, что данный вариант позволит загрузить трубу, для Киева он не самый выгодный. Подробности...
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Переименование Крыма приведет в бешенство Украину

Крым – это в том числе Таврида, но Таврида – это не только КрымФото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Идея переименовать Крым всколыхнула жителей полуострова. По мнению некоторых экспертов, название Таврида «позволит укрепить российский статус этого региона». Почему данное предложение вызвало столь бурную реакцию, какие аргументы за и против озвучиваются и почему слово «Таврида» будет претензией в том числе на нынешние украинские территории? Подробности...
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Русская птица поможет восточной дипломатии

Разведение кречета может принести не только финансовые, но и дипломатические успехиФото: Wothe, K./Global Look Press
Сразу несколько важнейших задач способен решить проект, начинающийся в Приморье. Центр по разведению соколов-кречетов дает возможность сохранить легендарную русскую птицу и укрепить дипломатические отношения с арабскими монархиями.  Подробности...
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Литовские военные нашли куратора в американской глубинке

Некоторые подразделения литовской армии выглядят грозно, но в реальности не представляют собой реальную военную силуФото: Ints Kalnins/Reuters
Литва совершила большой прорыв в военных связях с США. По крайней мере, именно так в самой прибалтийской стране оценивают соглашение, подписанное с провинциальным подразделением американской Национальной гвардии. Как Литва и Польша конкурируют за внимание американских военных и имеют ли эти мероприятия реальное военное значение в случае противостояния между Прибалтикой и Россией? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Собчак и Богомолов пришли в храм в поисках смысла

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Люди могут ругаться на продажных попов на джипах, злиться на слияние Церкви с властью, сваливать на «этих скрепоносцев» все ужасы нашей жизни, но в конечном итоге все оказываются на пороге храма. Оказались там Собчак с Богомоловым. Подробности...

Людоедство делают «элитарным пороком»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Демонстративное презрение к «скрепам», к традиции, к религии, глумливое хихикание над любым «нельзя», страх показаться недостаточно прогрессивными – все это делает наших западников легкой добычей для самых диких идей. И вот тут некоторая разборчивость и самостоятельность была бы очень уместна. Подробности...
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Медведев отменил устаревшую советскую ересь

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»
Вы, может, и не заметили, но сегодня в России отменили тысячи законов и постановлений советских времен. Если вы не знали, что эти идиотские постановления до сих пор действовали, значит, вы никогда не пытались заниматься бизнесом. Подробности...
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      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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      Визит Владимира Путина в Дагестан

      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
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      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

          • Другой (указать в комментарии)

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              Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

              Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощи   17 сентября 2019, 16:30
              Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
              Текст: Дарья Рыночнова,
              Иван Абакумов

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              В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия?

              В Сети создали петицию, адресованную прокурору Саратовской области Сергею Филипенко с требованием посадить в тюрьму преступника, изнасиловавшего молодого врача. Создатель петиции на сайте Change.org Марина Будникова указывает, что «16 сентября в Саратове было совершено страшное преступление: по пути к пациенту была изнасилована молодая девушка, 24-летний врач».

              Как рассказывается в петиции, «медик шла на прием и не могла найти нужный адрес, поэтому обратилась за помощью к незнакомому мужчине». Он вызвался проводить девушку, завел ее в безлюдное место, «схватил за шею и изнасиловал».

              Подчеркивается, что изнасилования являются «недопустимыми по отношению к кому-либо, но в данном случае преступник нанес урон не только врачу, но и ее пациенту, который нуждался в срочной врачебной помощи», потому «мужчина, надругавшийся над молодым медиком, обязан отвечать перед законом в полной мере, не требуя и не получая никаких поблажек».

              По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. «По версии следствия, 16 сентября около 17.30 врач одной из поликлиник Кировского района города Саратова направлялась по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Медик не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к встретившемуся ей незнакомому мужчине. Последний вызвался проводить доктора. По пути следования, убедившись, что поблизости никого нет, злоумышленник схватил женщину за шею, повалил на землю и совершил изнасилование, после чего с места преступления скрылся. Потерпевшая сообщила о совершенных в отношении нее противоправных действиях в правоохранительные органы», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

              Во вторник стало известно, что полиция Саратова задержала мужчину, которого подозревают в нападении на врача. «По подозрению в совершении преступления задержан 55-летний мужчина. Следователями СК России проведена процедура опознания подозреваемого потерпевшей женщиной», – отметили в СК. 

              Также стало известно, что пострадавшую госпитализировали, ей оказывается вся необходимая помощь, в том числе и психологическая. 

              Случаи нападения на врачей, к сожалению, не редкость. Так, в феврале 2017 года на приехавшую по вызову фельдшера скорой помощи в том же Саратове напали пять мужчин, ей удалось спрятаться от них в ванной и вызвать полицию. Пока полицейские ехали по вызову, мужчины пытались сломать дверь ванной. Двоих из них полицейские, прибывшие на место, задержали, еще трое скрылись.

              В августе этого года пациент, который остался недоволен лечением, напал на заведующего офтальмологическим отделением больницы. Со своими претензиями пациент обратился в Минздрав. Затем он потребовал от врача один-три миллиона рублей, заявляя, что лечение оказалось некачественным. Через некоторое время мужчина поймал врача, когда тот шел в бассейн. Пациент напал на медика, сломав ему нос. Кроме того, врач получил сотрясение мозга.

              Чаще остальных нападают на врачей скорой помощи. Например, в мае в чувашском городе Новочебоксарске несколько пьяных мужчин напали на медиков, прибывших на вызов. Тогда в социальные сети попало снятое на регистратор автомобиля скорой помощи видео. На кадрах можно увидеть, как мужчина бьет сотрудника скорой. После того, как медик укладывает злоумышленника на землю, на него набрасываются еще несколько человек. В это время на помощь коллеге приходит другой сотрудник бригады скорой и отталкивает самого агрессивного.

              По мнению депутата Госдумы, модератора тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» Николая Говорина, российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощи.

              «Нападают на них регулярно. Шла молодая врач, мерзавец напал. Более 1260 нападений на врачей за прошлый год было.

              Нападения происходят во многом из-за агрессии к медикам», – рассказал Говорин газете ВЗГЛЯД.

              Парламентарий добавил, что в настоящий момент в Госдуме рассматривают инициативу, согласно которой нападение на врачей могут приравнять к нападению на полицейских.

              «Нужно думать о наших врачах. Защитить их можно, приравняв нападение на врача к нападению на полицейского. Потому что врач исполняет служебный долг. Сейчас был в первом чтении законопроект, который этого касается. Наказание может быть связано с тяжестью последствий. Допустим, напали на врача, и он из-за этого не успел оказать помощь пациенту. Нужны и другие меры, которые обсуждаются», – сказал Говорин.

              Он также отметил, что активно обсуждается и проблема оплаты труда российских медиков.

              «Оплата труда врачей – отдельная большая тема, над который мы работаем. Собираемся обсудить это в ОНФ 26 сентября. Будем защищать, а то не у кого будет лечиться», – заключил депутат.

              Тем временем эксперт тематической площадки ОНФ «Здравоохранение», директор НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой Борис Афанасьев считает, что законопроект о защите врачей выглядит слишком мягким.

              «У нас действительно очень опасная работа. Мы – как пожарные или как спасатели. Очень часто возникает агрессия со стороны разных людей. Я бы ужесточил наказание по отношению к таким лицам, которые наносят медикам не только моральный, но и ужасный физический ущерб. Приравнял бы медиков, например, к полицейским.

              Наказание должно быть жестким.

              Это действительно проблема, и в разных странах ее решают именно так», – сказал он.

              В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко также считает, что ответственность за нападения на врачей должна быть ужесточена. Кроме того, необходимо создать реестр «неблагополучных» пациентов и приравнять врачей к полицейским.

              «Врачи скорых и поликлиник никак не защищены. Приезжают или приходят, чтобы оказать помощь, и сталкиваются с нападениями. Нужно приравнять эти нападения к нападениям на полицейских. Но этого мало, можно было бы создать реестр «неблагополучных пациентов», используя возможности цифровой экономики», – сказал депутат газете ВЗГЛЯД.

              «Имея такой список, подобный «реестру дебоширов», можно было бы лучше защищать врачей, это была бы хорошая профилактическая мера. Чтобы, выезжая к таким пациентам, врачи были предупреждены. Чтобы тогда мужскую бригаду, например, направляли. Также нужно ужесточить наказание за подобные преступления – оно должно быть строже, чем при обычном изнасиловании. Такой комплекс мер точно многих отрезвит», – заключил Онищенко.

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