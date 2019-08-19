Недовольный лечением пациент сломал врачу нос в Москве

В Москве пациент, который остался недоволен лечением, напал на врача, сообщают СМИ.

Нападению подвергся заведующий офтальмологическим отделением больницы, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, пациент провел в больнице несколько недель, недавно его выписали.

Со своими претензиями пациент обратился в Минздрав. Затем он потребовал от врача 1–3 млн рублей, заявляя, что лечение оказалось некачественным.

Через некоторое время мужчина поймал врача, когда тот шел в бассейн. Пациент напал на медика. Врач получил сотрясение мозга. Кроме того, напавший сломал ему нос.

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