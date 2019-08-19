Недовольный лечением пациент сломал врачу нос в Москве

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Четырехдневная рабочая неделя бесполезна для России

Многие утверждают, что уже в ближайшем будущем люди будут работать гораздо меньшеФото: Charles Platiau/Reuters
Казалось бы, какой может быть подвох в том, чтобы трудиться на один день меньше, отдыхать на один день больше, а зарплату получать в прежнем объеме? По крайней мере, именно эти аргументы используют сторонники идеи перехода на четырехдневную рабочую неделю. Однако в реальности есть целый ряд сложностей и сомнений – особенно в российских условиях.  Подробности...
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Россия предложила Китаю подумать о сибирских лесах

Российско-китайскую дружбу подтачивает проблема «черных лесорубов»Фото: Li Ga/Zuma/ТАСС
Москва предупредила Пекин: Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай. Это случится, если Поднебесная не перестанет закупать добытую незаконно сибирскую древесину. Перекрытие границ позволит России зарабатывать существенно больше за счет переработки леса на своей территории и экспорта уже готовой продукции. Но у такого решения могут быть и опасные последствия. Подробности...
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Навальный приучает оппозицию к травле детей

Навальный открыто заявил, что люстрации должны подвергаться не только чиновники, но и их дети и внукиФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Несистемная оппозиция перешла к тактике обнародования персональных данных своих идеологических противников. Соратники Навального сливают в специально созданные сообщества не столько данные на сотрудников полиции, но и информацию о малолетних детях чиновников. Но не все либералы согласны с тем, что в политические разборки взрослых втягивают несовершеннолетних. Подробности...
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США напомнили миру о старом способе менять баланс сил

Так изображали американские территориальные приобретения в конце 19-го векаФото: общественное достояние
Идея Дональда Трампа о покупке Гренландии у Дании не имеет шансов на успех. Тем не менее эта мысль возникла у Трампа не случайно – США почти половину своей территории приобрели за деньги. Американский президент действует как бизнесмен: если что-то может принести выгоду, это надо купить. Поэтому в XXI веке практика покупки и продажи территорий может вернуться вновь. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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СССР уничтожили наивные люди

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Для русского народа распад СССР стал гигантской трагедией. Границы России вернулись к рубежам, на которых они находились в XVIII веке. Значительная часть наследия, которое столетиями создавала русская цивилизация, была растрачена. Мощь и престиж России были колоссально подорваны. Подробности...
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Парк Горького как символ новой России

Сергей Мардан, публицист
За это свое право – жить сытой, беспечной, буржуазной жизнью – новые москвичи перегрызут глотку кому угодно. Любой оппозиции, любым несогласным, любому, кто захочет отнять у них это право. Они – истинная опора российского общества. Подробности...
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Наполеон уже не торт

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
На уровне общего места мы знаем, что Наполеон – едва ли не создатель современной Европы. Собственно, до сих пор можно услышать сетования – мол, печально, что Наполеон не победил Россию. Подробности...
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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              Недовольный лечением пациент сломал врачу нос в Москве

              19 августа 2019, 05:50

              Текст: Антон Антонов

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              В Москве пациент, который остался недоволен лечением, напал на врача, сообщают СМИ.

              Нападению подвергся заведующий офтальмологическим отделением больницы, передает РЕН ТВ.

              По данным телеканала, пациент провел в больнице несколько недель, недавно его выписали.

              Со своими претензиями пациент обратился в Минздрав. Затем он потребовал от врача 1–3 млн рублей, заявляя, что лечение оказалось некачественным.

              Через некоторое время мужчина поймал врача, когда тот шел в бассейн. Пациент напал на медика. Врач получил сотрясение мозга. Кроме того, напавший сломал ему нос.

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