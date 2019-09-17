В ОНФ рассказали о частых нападениях на врачей

«Конечно, российские медики недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощи. Нападают на них регулярно», – заявил газете ВЗГЛЯД модератор площадки ОНФ «Здравоохранение» Николай Говорин, комментируя сообщения об изнасиловании молодого врача в Саратове.

«Шла молодая врач, мерзавец напал. Более 1260 нападений на врачей за прошлый год было. Нападения происходят во многом из-за агрессии к медикам», – добавил депутат Госдумы, модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» Николай Говорин.

Он рассказал, что в настоящий момент в Госдуме рассматривают инициативу, согласно которой нападение на врачей могут приравнять к нападению на полицейских.

«Нужно думать о наших врачах. Защитить их можно, приравняв нападение на врача к нападению на полицейского. Потому что врач исполняет служебный долг. Сейчас был в первом чтении законопроект, который этого касается. Наказание может быть связано с тяжестью последствий. Допустим, напали на врача, и он из-за этого не успел оказать помощь пациенту. Нужны и другие меры, которые обсуждаются», – сказал Говорин.

Он также отметил, что активно обсуждается и проблема оплаты труда российских медиков.

«Оплата труда врачей – отдельная большая тема, над который мы работаем. Собираемся обсудить это в ОНФ 26 сентября. Будем защищать, а то не у кого будет лечиться», – заключил депутат.

Ранее СК по Саратовской области возбудило дело по статье «Изнасилование» в отношении неизвестного, напавшего на врача одной из городских поликлиник.

«По версии следствия, 16 сентября около 17.30 врач одной из поликлиник Кировского района города Саратова направлялась по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Медик не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к встретившемуся ей незнакомому мужчине. Последний вызвался проводить доктора. По пути следования, убедившись, что поблизости никого нет, злоумышленник схватил женщину за шею, повалил на землю и совершил изнасилование, после чего с места преступления скрылся. Потерпевшая сообщила о совершенных в отношении нее противоправных действиях в правоохранительные органы», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Тем временем в Сети была создана петиция, адресованная прокурору Саратовской области Сергею Филипенко, с требованием посадить в тюрьму злоумышленника.

Во вторник стало известно, что полиция Саратова задержала мужчину, которого подозревают в нападении на врача. «В рамках возбужденного уголовного дела задержан местный житель. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за угрозу убийством», – сообщил источник «Интерфакс».

В региональном СК информацию о задержании подозреваемого официально не подтвердили.