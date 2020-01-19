Тимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» Украины

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса «ликвидации» Украины.

«Сейчас моя работа и задача – на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, [то] мы его потом не наверстаем», – цитирует Тимошенко РИА «Новости»..

По ее словам, с момента обретения независимости страна попала под внешнее «кураторство», потеряла свою «субъектность» в мире и превратилась в объект, который «все используют, как хотят».

«Мы должны признать, что этот период независимости, когда нужно было жить своим интеллектом, своей наукой, своим разумом, своими интересами, мы потеряли, заменив все это советами извне», – заявила Тимошенко.

На данный момент Украина вошла в ту стадию, когда ее руководство или сделает выводы и покончит с таким положением дел, или же позволит окончательно лишить страну ресурсов и собственности, заключила лидер «Батькивщины».

Во вторник Верховная рада возобновила работу после новогодних каникул, в этот же день противники закона о продаже земли перекрыли центр Киева.

Напомним, в ноябре минувшего года Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому с 1 октября 2020 года разрешается продажа сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану.

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