Мать убитого пьяным полицейским жителя Петербурга отсудила у МВД 500 тыс. рублей

Мосгорсуд взыскал с МВД России полмиллиона рублей в пользу Натальи Зверевой, сына которой застрелил пьяный сотрудник полиции в ноябре 2015 года, сообщил адвокат правозащитного проекта «Зона права» Виталий Черкасов.

Адвокат рассказал, что изначально Зверева обращалась с иском о компенсации морального вреда за смерть сына в Замоскворецкий суд. Женщина попросила взыскать в ее пользу 4 млн рублей, но суд назначил компенсацию в 150 тыс. рублей, передает «Интерфакс».

«Зверева посчитала эту сумму мизерной и подала апелляционную жалобу в Мосгорсуд. Он оставил в силе это решение, однако впоследствии Верховный суд России указал, что сумма в 150 тыс. рублей не соответствует практике ЕСПЧ. ВС РФ отменил постановление нижестоящего суда и вернул дело в Мосгорсуд. Позицию Зверевой о мизерной сумме поддержала и Генпрокуратура», – пояснил Черкасов.

Сын Зверевой, 37-летний Дмитрий Демидов, погиб после того, как в здании отдела полиции Петербурга в него, будучи нетрезвым, выстрелил старший оперуполномоченный Андрей Артемьев. Полицейского приговорили к девяти месяцам колонии за превышение полномочий и причинении смерти по неосторожности.

Ранее брат погибшего от пыток в полиции жителя Казани отсудил у МВД 10 тыс. рублей.